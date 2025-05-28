Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Daniel Jankoski - Vishal Prakash 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Daniel JankoskiVishal Prakash . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 5.

МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 5
UTR Pro Lovedale
Daniel Jankoski
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
28 мая 2025
Vishal Prakash
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Vishal Prakash - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Vishal Prakash - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Daniel Jankoski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Vishal Prakash - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Daniel Jankoski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
3
0
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
78%
60%
Реализация брейк - пойнтов
83%
0%
