28.05.2025
Смотреть онлайн Изабелла Кроссман - Нина Крекленберг 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Изабелла Кроссман — Нина Крекленберг . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 4.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 4
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нина Крекленберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Изабелла Кроссман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Изабелла Кроссман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Изабелла Кроссман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Изабелла Кроссман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Изабелла Кроссман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Изабелла Кроссман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Изабелла Кроссман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
71%
17%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
