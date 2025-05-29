29.05.2025
Смотреть онлайн Baptiste/Krueger - Andreeva/Shnaider 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос - пары (женщины): Baptiste/Krueger — Andreeva/Shnaider . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени .
Ролан Гаррос - пары (женщины)
29 мая 2025
Превью матча Baptiste/Krueger — Andreeva/Shnaider
История последних встреч
Baptiste/Krueger
Andreeva/Shnaider
0 побед
1 победа
0%
100%
29.05.2025
Baptiste/Krueger
0:2
Andreeva/Shnaider
