Смотреть онлайн Ninomiya/Tang - Лечемия/Тан 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос - пары (женщины): Ninomiya/Tang — Лечемия/Тан, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.