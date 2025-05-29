29.05.2025
Смотреть онлайн Ninomiya/Tang - Лечемия/Тан 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос - пары (женщины): Ninomiya/Tang — Лечемия/Тан, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court 11
Ролан Гаррос - пары (женщины)
Завершен
(6:3, 6:4)
(6:3, 6:4)
2 : 0
29 мая 2025
История последних встреч
Ninomiya/Tang
Лечемия/Тан
1 победа
0 побед
100%
0%
29.05.2025
Ninomiya/Tang
2:0
Лечемия/Тан
Игры 1/32 финала
29.05
2
0
6
0
6
0
Завершен
29.05
-
-
Завершен
29.05
0
2
0
6
2
6
Завершен
29.05
2
0
6
3
6
4
Завершен
29.05
1
2
6
3
2
6
0
6
Завершен
29.05
0
2
3
6
1
6
Завершен
29.05
1
2
4
6
6
4
4
6
Завершен
28.05
-
-
Завершен
28.05
-
-
Отменен
28.05
0
2
4
6
1
6
Завершен
28.05
-
-
Отменен
28.05
-
-
Отменен
28.05
0
2
3
6
3
6
Завершен
28.05
0
2
0
6
1
2
Завершен
27.05
-
-
Завершен
27.05
2
0
7
5
6
4
Завершен
27.05
-
-
Завершен
27.05
-
-
Завершен
27.05
-
-
Завершен
27.05
2
0
6
0
6
2
Завершен
27.05
1
2
7
5
1
6
2
6
Завершен
27.05
1
2
2
6
7
5
1
3
Завершен
Комментарии к матчу