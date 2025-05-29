Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Bouzas Maneiro/Gracheva - Melichar-Martinez/Samsonova 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияРолан Гаррос - пары (женщины): Bouzas Maneiro/GrachevaMelichar-Martinez/Samsonova, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 12.

МСК, 1/32 финала, Корт: Court 12
Ролан Гаррос - пары (женщины)
Bouzas Maneiro/Gracheva
Завершен
(4:6, 6:3, 0:6)
- : -
29 мая 2025
Melichar-Martinez/Samsonova
Смотреть онлайн
Игры 1/32 финала
29.05
Кудерметова/Мертенс Кудерметова/Мертенс Cristian/Panova Cristian/Panova
2
0
6
0
6
0
Завершен
29.05
Bouzas Maneiro/Gracheva Bouzas Maneiro/Gracheva Melichar-Martinez/Samsonova Melichar-Martinez/Samsonova
-
-
Завершен
29.05
Niculescu/Piter Niculescu/Piter Fernandez/Putintseva Fernandez/Putintseva
0
2
0
6
2
6
Завершен
29.05
Ninomiya/Tang Ninomiya/Tang Лечемия/Тан Лечемия/Тан
2
0
6
3
6
4
Завершен
29.05
Австралия Перес/Хантер Muhammad/Schuurs Muhammad/Schuurs
1
2
6
3
2
6
0
6
Завершен
29.05
Iliev/Lene Iliev/Lene Lumsden/Santamaria Lumsden/Santamaria
0
2
3
6
1
6
Завершен
29.05
Khromacheva/Stollar Khromacheva/Stollar Ванг/Чжен Ванг/Чжен
1
2
4
6
6
4
4
6
Завершен
28.05
Joint/Kalashnikova Joint/Kalashnikova Кенин/Киченок Кенин/Киченок
-
-
Завершен
28.05
Birrell/Dart Birrell/Dart Avanesyan/Cocciaretto Avanesyan/Cocciaretto
-
-
Отменен
28.05
Касцино/Моннет Касцино/Моннет Pavlyuchenkova/Pridankina Pavlyuchenkova/Pridankina
0
2
4
6
1
6
Завершен
28.05
Dartron/R Rajaonah Dartron/R Rajaonah Cirstea/Kalinskaya Cirstea/Kalinskaya
-
-
Отменен
28.05
Eala/Zarazua Eala/Zarazua Костюк/Рузе Костюк/Рузе
-
-
Отменен
28.05
Bucsa/Moratelli Bucsa/Moratelli Alexandrova/Stearns Alexandrova/Stearns
0
2
3
6
3
6
Завершен
28.05
Kalinina/Xu Kalinina/Xu Babos/Stefani Babos/Stefani
0
2
0
6
1
2
Завершен
27.05
Noskova/Tauson Noskova/Tauson Mihalikova/Nicholls Mihalikova/Nicholls
-
-
Завершен
27.05
Eala/Zarazua Eala/Zarazua Appleton/Cavalle-Reimers Appleton/Cavalle-Reimers
2
0
7
5
6
4
Завершен
27.05
Dolehide/Krawczyk Dolehide/Krawczyk Данилович О / Потапова А Данилович О / Потапова А
-
-
Завершен
27.05
Данилина/Крунич Данилина/Крунич Магда Линетт/Бернарда Пера Магда Линетт/Бернарда Пера
-
-
Завершен
27.05
Като/Сутджиади Като/Сутджиади Garcia/Parry Garcia/Parry
-
-
Завершен
27.05
Ходзуми/Эйкери Ходзуми/Эйкери Lys/Maria Lys/Maria
2
0
6
0
6
2
Завершен
27.05
Dartron/R Rajaonah Dartron/R Rajaonah Detiuc/Starodubtseva Detiuc/Starodubtseva
1
2
7
5
1
6
2
6
Завершен
27.05
Blinkova/Sherif Blinkova/Sherif Sun/Yuan Sun/Yuan
1
2
2
6
7
5
1
3
Завершен
