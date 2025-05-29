Смотреть онлайн Rakhimova/Siskova - Людмила Киченок/Даяна Ястремская 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос - пары (женщины): Rakhimova/Siskova — Людмила Киченок/Даяна Ястремская . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 17:20 по московскому времени .