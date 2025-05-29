29.05.2025
Смотреть онлайн Bergs/De Jong - Borges/Rinderknech 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос - пары (мужчины): Bergs/De Jong — Borges/Rinderknech . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Ролан Гаррос - пары (мужчины)
Завершен
(6:3, 2:6, 3:6)
(6:3, 2:6, 3:6)
- : -
29 мая 2025
История последних встреч
Bergs/De Jong
Borges/Rinderknech
0 побед
1 победа
0%
100%
30.05.2025
Bergs/De Jong
-:-
Borges/Rinderknech
Комментарии к матчу