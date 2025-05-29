Фрибет 15000₽
Войти
29.05.2025

Смотреть онлайн Bergs/De Jong - Borges/Rinderknech 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияРолан Гаррос - пары (мужчины): Bergs/De JongBorges/Rinderknech . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Ролан Гаррос - пары (мужчины)
Bergs/De Jong
Завершен
(6:3, 2:6, 3:6)
- : -
29 мая 2025
Borges/Rinderknech
История последних встреч

Bergs/De Jong
Bergs/De Jong
Borges/Rinderknech
Bergs/De Jong
0 побед
1 победа
0%
100%
30.05.2025
Bergs/De Jong
Bergs/De Jong
-:-
Borges/Rinderknech
Borges/Rinderknech
Обзор
Комментарии к матчу
