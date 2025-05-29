Смотреть онлайн Bellucci/Marozsan - Brooksby/Giron 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос - пары (мужчины): Bellucci/Marozsan — Brooksby/Giron . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .