29.05.2025
Смотреть онлайн Romboli/Smith - Петрос Циципас/Стефанос Циципас 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос - пары (мужчины): Romboli/Smith — Петрос Циципас/Стефанос Циципас, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 8.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court 8
Ролан Гаррос - пары (мужчины)
Завершен
(6:4, 3:6, 6:3)
(6:4, 3:6, 6:3)
2 : 1
29 мая 2025
История последних встреч
Romboli/Smith
Петрос Циципас/Стефанос Циципас
1 победа
0 побед
100%
0%
29.05.2025
Romboli/Smith
2:1
Петрос Циципас/Стефанос Циципас
