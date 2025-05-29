Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Romboli/Smith - Петрос Циципас/Стефанос Циципас 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияРолан Гаррос - пары (мужчины): Romboli/SmithПетрос Циципас/Стефанос Циципас, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 8.

МСК, 1/32 финала, Корт: Court 8
Ролан Гаррос - пары (мужчины)
Romboli/Smith
Завершен
(6:4, 3:6, 6:3)
2 : 1
29 мая 2025
Петрос Циципас/Стефанос Циципас
История последних встреч

Romboli/Smith
Romboli/Smith
Петрос Циципас/Стефанос Циципас
Romboli/Smith
1 победа
0 побед
100%
0%
29.05.2025
Romboli/Smith
Romboli/Smith
2:1
Петрос Циципас/Стефанос Циципас
Петрос Циципас/Стефанос Циципас
Обзор
Игры 1/32 финала
30.05
Diallo/Fearnley Diallo/Fearnley Barrientos/Bollipalli Barrientos/Bollipalli
-
-
Завершен
29.05
Франция Герберт П-Х / Маю Н Италия Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори
0
2
6
7
2
6
Завершен
29.05
Nouza P / Rikl P Nouza P / Rikl P Heliovaara/Patten Heliovaara/Patten
0
2
3
6
4
6
Завершен
29.05
Behar/Vliegen Behar/Vliegen Нис/Роже-Васслен Нис/Роже-Васслен
1
2
7
6
6
7
3
6
Завершен
29.05
Romboli/Smith Romboli/Smith Греция Петрос Циципас/Стефанос Циципас
2
1
6
4
3
6
6
3
Завершен
29.05
Аргентина Gonzalez/Андрес Молтени Dzumhur/Medjedovic Dzumhur/Medjedovic
-
-
Отменен
29.05
Gaston/Moutet Gaston/Moutet Mansouri/Rojer Mansouri/Rojer
-
-
Отменен
29.05
Duckworth/Vukic Duckworth/Vukic Mansouri/Rojer Mansouri/Rojer
2
0
7
6
6
2
Завершен
29.05
Германия Кевин Кравец/Тим Пютц Карол Джевецкий/Пётр Матушевский Карол Джевецкий/Пётр Матушевский
2
0
6
3
6
3
Завершен
29.05
Австралия Мэтью Эбден / Пиирс Д Бланшет/Жакет Бланшет/Жакет
2
1
3
6
6
3
7
6
Завершен
29.05
Cazaux/Гарольд Майот Cazaux/Гарольд Майот Murray/Ram Murray/Ram
2
0
6
4
6
4
Завершен
28.05
Diallo/Fearnley Diallo/Fearnley Barrientos/Bollipalli Barrientos/Bollipalli
-
-
Завершен
28.05
Cabral/Miedler Cabral/Miedler Марсель Granollers/Орасио Себальос Марсель Granollers/Орасио Себальос
0
2
6
7
3
6
Завершен
28.05
Arevalo/Pavic Arevalo/Pavic Мартинез Портеро П / Мунар Клар Х Мартинез Портеро П / Мунар Клар Х
2
0
6
3
6
2
Завершен
27.05
Натаниэль Lammons/Джексон Витроу Натаниэль Lammons/Джексон Витроу Максимо Гонсалез / Остин Крайчек Максимо Гонсалез / Остин Крайчек
-
-
Завершен
27.05
Валлнер/Шнайттер Валлнер/Шнайттер Грикспоор/Стевенс Грикспоор/Стевенс
2
1
6
2
3
6
6
3
Завершен
27.05
Erler/Frantzen Erler/Frantzen Darderi/Hidalgo Darderi/Hidalgo
-
-
Завершен
27.05
Англия Сэлисбери Д / Нил Скупски Mies/Safiullin Mies/Safiullin
2
0
6
2
6
4
Завершен
27.05
Гали К / Албано Оливетти Гали К / Албано Оливетти Каблер/Томпсон Каблер/Томпсон
-
-
Завершен
27.05
Англия Сэлисбери Д / Нил Скупски Франциско Черундоло/Томас Мартин Этчеверри Франциско Черундоло/Томас Мартин Этчеверри
-
-
Отменен
27.05
Германия Кевин Кравец/Тим Пютц Cobolli/Machac Cobolli/Machac
-
-
Отменен
27.05
Andreozzi/Arribage Andreozzi/Arribage Baez/Comesana Baez/Comesana
2
0
6
4
5
4
Завершен
27.05
Mektic/Venus Mektic/Venus Jacq/Romios Jacq/Romios
2
1
6
4
1
6
6
4
Завершен
27.05
Hijikata/Kecmanovic Hijikata/Kecmanovic Cash/Glasspool Cash/Glasspool
1
2
6
4
2
6
3
6
Завершен
