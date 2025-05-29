29.05.2025
Смотреть онлайн Перес/Хантер - Muhammad/Schuurs 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос - пары (женщины): Перес/Хантер — Muhammad/Schuurs, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 10.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court 10
Ролан Гаррос - пары (женщины)
Завершен
(6:3, 2:6, 0:6)
1 : 2
29 мая 2025
История последних встреч
Перес/Хантер
Muhammad/Schuurs
0 побед
1 победа
0%
100%
29.05.2025
Перес/Хантер
1:2
Muhammad/Schuurs
Комментарии к матчу