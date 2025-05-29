29.05.2025
Смотреть онлайн James O'Brien - Jera Staley 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: James O'Brien — Jera Staley . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 5.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 5
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:3, 6:4)
(6:3, 6:4)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - James O'Brien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - James O'Brien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Jera Staley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - James O'Brien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Jera Staley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - James O'Brien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
James O'Brien
Jera Staley
0 побед
1 победа
0%
100%
28.07.2025
Jera Staley
2:0
James O'Brien
Статистика матча
Эйсы
4
5
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
78%
65%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
Комментарии к матчу