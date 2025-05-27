27.05.2025
Смотреть онлайн Габриэла Вильегас - Изабелла Кроссман 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Габриэла Вильегас — Изабелла Кроссман . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:50 по московскому времени .
МСК
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(4:6, 6:3, 1:6)
1 : 2
27 мая 2025
История последних встреч
Габриэла Вильегас
Изабелла Кроссман
1 победа
0 побед
100%
0%
12.07.2025
Габриэла Вильегас
2:1
Изабелла Кроссман
Комментарии к матчу