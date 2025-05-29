29.05.2025
Смотреть онлайн Inka Wawrzkiewicz - София Милатова 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava Women: Inka Wawrzkiewicz — София Милатова . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
UTR Pro Trnava Women
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
29 мая 2025
История последних встреч
Inka Wawrzkiewicz
София Милатова
1 победа
0 побед
100%
0%
12.06.2025
Inka Wawrzkiewicz
2:1
София Милатова
