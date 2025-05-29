29.05.2025
Смотреть онлайн Daryna Shoshyna - Katarina Pavlechova 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava Women: Daryna Shoshyna — Katarina Pavlechova . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 8.
МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 8
UTR Pro Trnava Women
Завершен
(6:3, 6:1)
(6:3, 6:1)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Katarina Pavlechova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Katarina Pavlechova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Daryna Shoshyna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Daryna Shoshyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Daryna Shoshyna - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Daryna Shoshyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Katarina Pavlechova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Daryna Shoshyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Daryna Shoshyna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Daryna Shoshyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Daryna Shoshyna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Daryna Shoshyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Daryna Shoshyna - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Katarina Pavlechova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Daryna Shoshyna - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Daryna Shoshyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
64%
40%
Реализация брейк - пойнтов
86%
20%
Комментарии к матчу