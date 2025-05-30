30.05.2025
Смотреть онлайн Наталья Кроцкова - Стелла Ковачичева 30.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava Women: Наталья Кроцкова — Стелла Ковачичева . Начало встречи 30 мая 2025 запланировано на 11:35 по московскому времени .
МСК
UTR Pro Trnava Women
Завершен
(7:5, 3:6, 6:2)
- : -
30 мая 2025
История последних встреч
Наталья Кроцкова
Стелла Ковачичева
1 победа
0 побед
100%
0%
27.10.2025
Стелла Ковачичева
0:2
Наталья Кроцкова
Комментарии к матчу