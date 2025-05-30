30.05.2025
Смотреть онлайн Gabriela Nanova - Valentina Vachkova 30.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava Women: Gabriela Nanova — Valentina Vachkova . Начало встречи 30 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 8.
МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 8
UTR Pro Trnava Women
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
30 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gabriela Nanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Gabriela Nanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Gabriela Nanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Gabriela Nanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Gabriela Nanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Gabriela Nanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
8
1
Выигрыш первой подачи
47%
51%
Реализация брейк - пойнтов
75%
60%
