29.05.2025

Смотреть онлайн Verdugo/Zink - Harper/Pearson 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock MD: Verdugo/ZinkHarper/Pearson, 1/8 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
Challenger Little Rock MD
Verdugo/Zink
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
29 мая 2025
Harper/Pearson
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Verdugo/Zink - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Verdugo/Zink - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Verdugo/Zink - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Verdugo/Zink - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Harper/Pearson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Harper/Pearson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Verdugo/Zink - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Verdugo/Zink - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Verdugo/Zink - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Harper/Pearson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Harper/Pearson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
68%
77%
Реализация брейк - пойнтов
25%
43%
Игры 1/8 финала
30.05
Martin/Nanda Martin/Nanda Britto/Isaro Britto/Isaro
1
2
6
3
4
6
7
10
Завершен
30.05
Kaliyanda Poonacha/Nedunchezhiyan Kaliyanda Poonacha/Nedunchezhiyan Кигер/Малони Кигер/Малони
2
0
7
5
6
4
Завершен
30.05
Draxl/Tudorica Draxl/Tudorica Дугаз/Эскоффье Дугаз/Эскоффье
-
-
Неявка команды
29.05
Andrade/Mejia Andrade/Mejia Агилар/Кумар Агилар/Кумар
-
-
Завершен
29.05
Maginley/Rodriguez Taverna Maginley/Rodriguez Taverna Дугаз/Эскоффье Дугаз/Эскоффье
-
-
Отменен
29.05
Sheehy/Sigouin Sheehy/Sigouin Goldhoff/Hilderbrand Goldhoff/Hilderbrand
-
-
Отменен
29.05
Ван Р / Чжоу Ш Ван Р / Чжоу Ш Goldhoff/Hilderbrand Goldhoff/Hilderbrand
1
2
6
7
6
4
7
10
Завершен
29.05
Bayldon/Stalder Bayldon/Stalder Ногучи Р / Шимицу Ю Ногучи Р / Шимицу Ю
2
0
6
3
7
5
Завершен
29.05
Verdugo/Zink Verdugo/Zink Harper/Pearson Harper/Pearson
0
2
4
6
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
