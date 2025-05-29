29.05.2025
Смотреть онлайн Verdugo/Zink - Harper/Pearson 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock MD: Verdugo/Zink — Harper/Pearson, 1/8 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
Challenger Little Rock MD
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Verdugo/Zink - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Verdugo/Zink - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Verdugo/Zink - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Verdugo/Zink - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Harper/Pearson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Harper/Pearson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Verdugo/Zink - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Verdugo/Zink - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Verdugo/Zink - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Harper/Pearson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Harper/Pearson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Harper/Pearson - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
68%
77%
Реализация брейк - пойнтов
25%
43%
