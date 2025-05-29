Смотреть онлайн Verdugo/Zink - Harper/Pearson 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Little Rock MD: Verdugo/Zink — Harper/Pearson, 1/8 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.