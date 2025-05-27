Фрибет 15000₽
27.05.2025

Смотреть онлайн Пипер Фримен - Саша Ситуэ 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Пипер ФрименСаша Ситуэ . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:10 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 3.

МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 3
UTR Pro Lovedale Women
Пипер Фримен
Завершен
(6:4, 1:6, 2:6)
1 : 2
27 мая 2025
Саша Ситуэ
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Пипер Фримен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Пипер Фримен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Пипер Фримен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Саша Ситуэ - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Пипер Фримен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Пипер Фримен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Саша Ситуэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Пипер Фримен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Пипер Фримен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Саша Ситуэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Саша Ситуэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Саша Ситуэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Пипер Фримен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Саша Ситуэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Саша Ситуэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Саша Ситуэ - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Пипер Фримен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Саша Ситуэ - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Саша Ситуэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
50%
64%
Реализация брейк - пойнтов
21%
40%
Комментарии к матчу
