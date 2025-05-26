26.05.2025
Смотреть онлайн Whitney Moon - Кайла МакФи 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Whitney Moon — Кайла МакФи . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 4.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 4
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Whitney Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Whitney Moon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Whitney Moon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Whitney Moon
Кайла МакФи
0 побед
1 победа
0%
100%
11.06.2025
Whitney Moon
0:2
Кайла МакФи
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
52%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу