26.05.2025
Смотреть онлайн Лекси Уеир - Теодора Йович 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Лекси Уеир — Теодора Йович . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 3.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 3
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(7:6, 4:6, 7:6)
1 : 1
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Теодора Йович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Теодора Йович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Теодора Йович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Теодора Йович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Теодора Йович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Лекси Уеир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Теодора Йович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Теодора Йович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
49%
49%
Реализация брейк - пойнтов
64%
57%
Комментарии к матчу