Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.05.2025

Смотреть онлайн Jera Staley - Скотт Джонс 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Jera StaleyСкотт Джонс . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.

МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Jera Staley
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
26 мая 2025
Скотт Джонс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Jera Staley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
59%
74%
Реализация брейк - пойнтов
100%
62%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Лилль Лилль
Париж Париж
23 Ноября
22:45
Партизан Партизан
Стеднтский Центр Стеднтский Центр
23 Ноября
22:00
Касабланка Касабланка
Nairobi United Nairobi United
23 Ноября
22:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Динамо Сассари Динамо Сассари
23 Ноября
22:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Хапоэль Холон Хапоэль Холон
23 Ноября
21:55
АЕК АЕК
Арис Салоники Арис Салоники
23 Ноября
22:00
Дубрава Загреб Дубрава Загреб
Сплит Сплит
23 Ноября
22:00
Barkom Lwow Barkom Lwow
Политехника Люблин Политехника Люблин
23 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA