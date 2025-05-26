26.05.2025
Смотреть онлайн Jera Staley - Скотт Джонс 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Jera Staley — Скотт Джонс . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Jera Staley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
59%
74%
Реализация брейк - пойнтов
100%
62%
Комментарии к матчу