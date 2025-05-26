26.05.2025
Смотреть онлайн Paul Howe - Haruto Ishikawa 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Paul Howe — Haruto Ishikawa . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 5.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 5
UTR Pro Lovedale
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Paul Howe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Paul Howe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Paul Howe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Haruto Ishikawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Paul Howe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Haruto Ishikawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Haruto Ishikawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Paul Howe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
68%
70%
Реализация брейк - пойнтов
0%
60%
