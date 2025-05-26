26.05.2025
Смотреть онлайн Flynn Caruana - Мэтью Ширс 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Flynn Caruana — Мэтью Ширс . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:25 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
71%
65%
Реализация брейк - пойнтов
29%
0%
Комментарии к матчу