26.05.2025
Смотреть онлайн Элайджа Чам - Jesse Gothelf 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Элайджа Чам — Jesse Gothelf . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 5.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 5
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:0, 6:0)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
71%
32%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
Комментарии к матчу