26.05.2025

Смотреть онлайн Adam Bain - Диого Мораиш 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Adam BainДиого Мораиш . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 3.

МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 3
UTR Pro Los Angeles
Adam Bain
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
26 мая 2025
Диого Мораиш
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Диого Мораиш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Диого Мораиш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Диого Мораиш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Диого Мораиш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Диого Мораиш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Диого Мораиш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Диого Мораиш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Диого Мораиш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Диого Мораиш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Диого Мораиш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Adam Bain - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Диого Мораиш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Adam Bain - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Adam Bain - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Диого Мораиш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
46%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
46%
Комментарии к матчу
