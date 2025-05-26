Текстовая трансляция

Гейм 1 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Karan Raghavendra - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 16 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40