26.05.2025
Смотреть онлайн Karan Raghavendra - Джип Ван Ассенделфт 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Karan Raghavendra — Джип Ван Ассенделфт . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 1.
МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 1
UTR Pro Los Angeles
Завершен
(6:3, 1:6, 2:6)
1 : 2
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Karan Raghavendra - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Джип Ван Ассенделфт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Джип Ван Ассенделфт - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
63%
88%
Реализация брейк - пойнтов
100%
45%
