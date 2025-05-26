26.05.2025
Смотреть онлайн Джесси Де Ягер - Avery Tallakson 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Джесси Де Ягер — Avery Tallakson . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 1.
МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 1
UTR Pro Los Angeles
Завершен
(6:2, 2:6, 2:6)
(6:2, 2:6, 2:6)
1 : 2
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джесси Де Ягер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джесси Де Ягер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Avery Tallakson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Джесси Де Ягер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Джесси Де Ягер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
60%
58%
Реализация брейк - пойнтов
30%
62%
Комментарии к матчу