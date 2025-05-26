26.05.2025
Смотреть онлайн Клара Вельдман - Romane Mosse 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Клара Вельдман — Romane Mosse . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 05:20 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 4.
МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 4
UTR Pro Los Angeles Women
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Romane Mosse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Romane Mosse - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Клара Вельдман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Romane Mosse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
75%
42%
Реализация брейк - пойнтов
64%
100%
