26.05.2025
Смотреть онлайн Ева Оксфорд - Яна Хоссам Салах 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Ева Оксфорд — Яна Хоссам Салах . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:25 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 4.
МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 4
UTR Pro Los Angeles Women
Завершен
(6:0, 2:6, 6:3)
(6:0, 2:6, 6:3)
2 : 1
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ева Оксфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ева Оксфорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ева Оксфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ева Оксфорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ева Оксфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ева Оксфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ева Оксфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Яна Хоссам Салах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Яна Хоссам Салах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Яна Хоссам Салах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ева Оксфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Яна Хоссам Салах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Яна Хоссам Салах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Яна Хоссам Салах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Яна Хоссам Салах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ева Оксфорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ева Оксфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ева Оксфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Яна Хоссам Салах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Яна Хоссам Салах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Ева Оксфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Ева Оксфорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Ева Оксфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
48%
49%
Реализация брейк - пойнтов
64%
62%
Комментарии к матчу