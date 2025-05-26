26.05.2025
Смотреть онлайн Эрин Кайетано - Шахноза Хатамова 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Эрин Кайетано — Шахноза Хатамова . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 2.
МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 2
UTR Pro Los Angeles Women
Завершен
(6:2, 7:6)
(6:2, 7:6)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Эрин Кайетано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Эрин Кайетано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Эрин Кайетано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Эрин Кайетано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Эрин Кайетано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Эрин Кайетано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Шахноза Хатамова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Эрин Кайетано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эрин Кайетано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Эрин Кайетано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Эрин Кайетано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Эрин Кайетано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Шахноза Хатамова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Эрин Кайетано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Шахноза Хатамова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
69%
60%
Реализация брейк - пойнтов
71%
60%
Комментарии к матчу