Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.05.2025

Смотреть онлайн Agnes Guggenheim - Джвани Шериф 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Agnes GuggenheimДжвани Шериф . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 4.

МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 4
UTR Pro Los Angeles Women
Agnes Guggenheim
Завершен
(7:6, 7:6)
2 : 0
26 мая 2025
Джвани Шериф
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Agnes Guggenheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Agnes Guggenheim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Agnes Guggenheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джвани Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джвани Шериф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джвани Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Джвани Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Agnes Guggenheim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Agnes Guggenheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Джвани Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Джвани Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Agnes Guggenheim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Agnes Guggenheim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Agnes Guggenheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Agnes Guggenheim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Джвани Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Джвани Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Agnes Guggenheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Agnes Guggenheim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Джвани Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Джвани Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Джвани Шериф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Джвани Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Agnes Guggenheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
4
Двойные ошибки
17
10
Выигрыш первой подачи
62%
53%
Реализация брейк - пойнтов
55%
67%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
22 Ноября
22:45
Вильярреал Вильярреал
Майорка Майорка
22 Ноября
23:00
Сент-Луис Сент-Луис
Айлендерс Айлендерс
22 Ноября
23:30
ФК Порту ФК Порту
Синтренше Синтренше
22 Ноября
23:15
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Dijon Dijon
22 Ноября
22:30
Ст. Миррен Ст. Миррен
Селтик Селтик
22 Ноября
23:00
Брюгге Брюгге
Шарлеруа Шарлеруа
22 Ноября
22:45
Хераклес Хераклес
Иглз Иглз
22 Ноября
23:00
Abdullah Mason Abdullah Mason
Сэм Ноакс Сэм Ноакс
22 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA