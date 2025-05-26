26.05.2025
Смотреть онлайн Agnes Guggenheim - Джвани Шериф 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Agnes Guggenheim — Джвани Шериф . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 4.
МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 4
UTR Pro Los Angeles Women
Завершен
(7:6, 7:6)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Agnes Guggenheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Agnes Guggenheim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Agnes Guggenheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джвани Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джвани Шериф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джвани Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Джвани Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Agnes Guggenheim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Agnes Guggenheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Джвани Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Джвани Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Agnes Guggenheim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Agnes Guggenheim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Agnes Guggenheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Agnes Guggenheim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Джвани Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Джвани Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Agnes Guggenheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Agnes Guggenheim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Джвани Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Джвани Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Джвани Шериф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Джвани Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Agnes Guggenheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
17
10
Выигрыш первой подачи
62%
53%
Реализация брейк - пойнтов
55%
67%
