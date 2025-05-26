Гейм 1 - Дэвид Краснер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Дэвид Краснер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Альберт Саар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Альберт Саар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Альберт Саар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Альберт Саар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Альберт Саар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Альберт Саар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Альберт Саар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 10 - Дэвид Краснер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Дэвид Краснер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Альберт Саар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0