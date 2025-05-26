26.05.2025
Смотреть онлайн Дэвид Краснер - Альберт Саар 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Дэвид Краснер — Альберт Саар . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 05.
МСК, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 05
UTR Pro Knoxville
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэвид Краснер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дэвид Краснер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Альберт Саар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Альберт Саар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Альберт Саар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Альберт Саар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Альберт Саар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Альберт Саар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Альберт Саар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Дэвид Краснер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Дэвид Краснер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Альберт Саар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Дэвид Краснер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Альберт Саар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Дэвид Краснер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Альберт Саар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Дэвид Краснер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Альберт Саар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Альберт Саар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Альберт Саар - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
59%
70%
Реализация брейк - пойнтов
29%
62%
