26.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Stiles Brockett — Lance Nisbet . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 05.
МСК, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 05
UTR Pro Knoxville
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lance Nisbet - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Stiles Brockett - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Stiles Brockett - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Stiles Brockett - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Lance Nisbet - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Stiles Brockett - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Lance Nisbet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Stiles Brockett - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Stiles Brockett - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Stiles Brockett - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Lance Nisbet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Stiles Brockett - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Stiles Brockett - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Stiles Brockett - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Lance Nisbet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Lance Nisbet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Stiles Brockett - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Stiles Brockett - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
75%
54%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
