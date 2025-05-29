29.05.2025
Смотреть онлайн Nouza P / Rikl P - Heliovaara/Patten 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос - пары (мужчины): Nouza P / Rikl P — Heliovaara/Patten, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court 5
Ролан Гаррос - пары (мужчины)
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
29 мая 2025
История последних встреч
Nouza P / Rikl P
Heliovaara/Patten
0 побед
1 победа
0%
100%
29.05.2025
Nouza P / Rikl P
0:2
Heliovaara/Patten
Статистика матча
Выигрыш первой подачи
0%
0%
Реализация брейк - пойнтов
0%
0%
Комментарии к матчу