26.05.2025
Смотреть онлайн Дилан Чарлэп - Алессандро-Дамиано Вентре 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Дилан Чарлэп — Алессандро-Дамиано Вентре . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 3.
МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 3
UTR Pro Los Angeles
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
4
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
79%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу