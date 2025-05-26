Текстовая трансляция

Гейм 1 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40