Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.05.2025

Смотреть онлайн Дилан Чарлэп - Алессандро-Дамиано Вентре 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Дилан ЧарлэпАлессандро-Дамиано Вентре . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 3.

МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 3
UTR Pro Los Angeles
Дилан Чарлэп
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
26 мая 2025
Алессандро-Дамиано Вентре
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дилан Чарлэп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
5
4
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
79%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
СКА СКА
24 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Амур Амур
24 Ноября
19:30
Локомотив Локомотив
Сибирь Сибирь
24 Ноября
19:00
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Челны Челны
24 Ноября
15:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
16:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns The Huns
24 Ноября
16:00
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
МХК Спартак МХК Спартак
24 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA