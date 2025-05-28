28.05.2025
Смотреть онлайн Maximilian Wuelfing - Кассиус Чинлунд 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Maximilian Wuelfing — Кассиус Чинлунд . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:20 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 1.
МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 1
UTR Pro Los Angeles
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кассиус Чинлунд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Maximilian Wuelfing - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кассиус Чинлунд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Кассиус Чинлунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Кассиус Чинлунд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кассиус Чинлунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Кассиус Чинлунд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Кассиус Чинлунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Maximilian Wuelfing - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Maximilian Wuelfing - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кассиус Чинлунд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Кассиус Чинлунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кассиус Чинлунд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кассиус Чинлунд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Кассиус Чинлунд - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
49%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
45%
Комментарии к матчу