Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.05.2025

Смотреть онлайн Gordon Gallagher - Александр Калинин 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Gordon GallagherАлександр Калинин, 1/2 финала . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 06.

МСК, 1/2 финала, Корт: Court 06
UTR Pro Tuscaloosa
Gordon Gallagher
Завершен
(0:6, 5:7)
0 : 2
25 мая 2025
Александр Калинин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Александр Калинин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Александр Калинин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
9
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
63%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
40%
Игры 1/2 финала
14.11
США Edward Tymes Англия Conor Flynn
2
0
6
2
6
2
Завершен
14.11
США Jacob Olar Австралия Brendan Loh
-
-
Отказ
14.11
Мексика Juan Pablo Valdez Guzon Украина Nazar Fedoryshyn
2
0
6
1
6
2
Завершен
14.11
Испания Изан Оргилес Гарсия Ретамеро Пуэрто-Рико Yannik Alvarez
1
2
1
1
7
7
1
1
Завершен
13.11
США Braden Hannig США Joseph Nau
-
-
Отменен
13.11
Франция Аксель Фреше США Joseph Nau
2
0
6
6
6
6
Завершен
13.11
ЮАР Damien Nezar Украина Andrii Zimnokh
0
2
3
6
0
6
Завершен
13.11
Чехия Vit Kalina США Theo Hegarty
2
1
6
6
6
6
6
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
22 Ноября
22:45
Вильярреал Вильярреал
Майорка Майорка
22 Ноября
23:00
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
22 Ноября
20:30
Ренн Ренн
Монако Монако
22 Ноября
21:00
Ланс Ланс
Страсбург Страсбург
22 Ноября
19:00
Кёльн Кёльн
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
22 Ноября
20:30
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
22 Ноября
19:30
Самара Самара
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
22 Ноября
18:30
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Рогле Рогле
22 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA