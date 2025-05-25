25.05.2025
Смотреть онлайн Gordon Gallagher - Александр Калинин 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Gordon Gallagher — Александр Калинин, 1/2 финала . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 06.
МСК, 1/2 финала, Корт: Court 06
UTR Pro Tuscaloosa
Завершен
(0:6, 5:7)
(0:6, 5:7)
0 : 2
25 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Александр Калинин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Александр Калинин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
9
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
63%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
40%
Комментарии к матчу