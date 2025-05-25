Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.05.2025

Смотреть онлайн Charlie Robin - AJ Deem 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Charlie RobinAJ Deem, 1/2 финала . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 05.

МСК, 1/2 финала, Корт: Court 05
UTR Pro Tuscaloosa
Charlie Robin
Отказ
(Победитель: AJ Deem)
0 : 1
25 мая 2025
AJ Deem
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - AJ Deem - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Charlie Robin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - AJ Deem - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - AJ Deem - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
62%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Игры 1/2 финала
14.11
США Edward Tymes Англия Conor Flynn
2
0
6
2
6
2
Завершен
14.11
США Jacob Olar Австралия Brendan Loh
-
-
Отказ
14.11
Мексика Juan Pablo Valdez Guzon Украина Nazar Fedoryshyn
2
0
6
1
6
2
Завершен
14.11
Испания Изан Оргилес Гарсия Ретамеро Пуэрто-Рико Yannik Alvarez
1
2
1
1
7
7
1
1
Завершен
13.11
США Braden Hannig США Joseph Nau
-
-
Отменен
13.11
Франция Аксель Фреше США Joseph Nau
2
0
6
6
6
6
Завершен
13.11
ЮАР Damien Nezar Украина Andrii Zimnokh
0
2
3
6
0
6
Завершен
13.11
Чехия Vit Kalina США Theo Hegarty
2
1
6
6
6
6
6
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Атлетико Лиссабон Атлетико Лиссабон
Бенфика Бенфика
21 Ноября
23:30
Престон Престон
Блэкберн Блэкберн
21 Ноября
23:00
Бристоль Бристоль
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
21 Ноября
22:30
Лас Палмас Лас Палмас
Альбасете Альбасете
21 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA