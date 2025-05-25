25.05.2025
Смотреть онлайн Charlie Robin - AJ Deem 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Charlie Robin — AJ Deem, 1/2 финала . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 05.
МСК, 1/2 финала, Корт: Court 05
UTR Pro Tuscaloosa
Отказ
(Победитель: AJ Deem)
(Победитель: AJ Deem)
0 : 1
25 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - AJ Deem - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Charlie Robin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - AJ Deem - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - AJ Deem - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
62%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу