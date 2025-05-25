25.05.2025
Смотреть онлайн Cooper Johnson - Evan Rigsby 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Cooper Johnson — Evan Rigsby, 1/2 финала . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 05.
МСК, 1/2 финала, Корт: Court 05
UTR Pro Tuscaloosa
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
25 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Evan Rigsby - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Cooper Johnson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Evan Rigsby - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Cooper Johnson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Evan Rigsby - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Evan Rigsby - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Cooper Johnson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Cooper Johnson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Cooper Johnson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Cooper Johnson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Cooper Johnson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Cooper Johnson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Evan Rigsby - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Cooper Johnson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Cooper Johnson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Cooper Johnson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Cooper Johnson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
77%
59%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу