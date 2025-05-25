Смотреть онлайн Cooper Johnson - Evan Rigsby 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Cooper Johnson — Evan Rigsby, 1/2 финала . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 05.