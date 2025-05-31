Смотреть онлайн Lukasz Buklat - Huber Szewczyk 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Lukasz Buklat — Huber Szewczyk . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .
Превью матча Lukasz Buklat — Huber Szewczyk
Команда Lukasz Buklat в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Huber Szewczyk, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Huber Szewczyk, в том матче победу одержали гостьи.