Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Rafal Ucinski — Andrzej Krezel . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Rafal Ucinski — Andrzej Krezel

Команда Rafal Ucinski в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Andrzej Krezel, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Andrzej Krezel, в том матче победу одержали хозяева.