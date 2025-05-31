Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Oskar Jedrzejowski — Rafal Majdak . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .

Превью матча Oskar Jedrzejowski — Rafal Majdak

Команда Oskar Jedrzejowski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Rafal Majdak, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Oskar Jedrzejowski, в том матче победу одержали гостьи.