Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Fabian Sikora — Адам Duch . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Fabian Sikora — Адам Duch

Команда Fabian Sikora в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Адам Duch, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Адам Duch, в том матче победу одержали гостьи.