Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : David Jicha — Томас Воржишек . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча David Jicha — Томас Воржишек

Команда David Jicha в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 1 матч. Команда Томас Воржишек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Томас Воржишек, в том матче победу одержали хозяева.