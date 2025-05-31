Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Филип Стрейч — Martin Stusek . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Филип Стрейч — Martin Stusek

Команда Филип Стрейч в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Martin Stusek, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Филип Стрейч, в том матче победу одержали гостьи.