Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Denys Khavanskyi — Владислав Стукалов . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Denys Khavanskyi — Владислав Стукалов

Команда Denys Khavanskyi в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Владислав Стукалов, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Denys Khavanskyi, в том матче победу одержали хозяева.