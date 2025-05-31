Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Mykhailo Khalenko — Олександр Леоненко . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:36 по московскому времени .

Превью матча Mykhailo Khalenko — Олександр Леоненко

Команда Mykhailo Khalenko в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Олександр Леоненко, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Mykhailo Khalenko, в том матче победу одержали гостьи.