Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Gracjan Rokita — Denys Kovtanyuk . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Gracjan Rokita — Denys Kovtanyuk

Команда Gracjan Rokita в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Denys Kovtanyuk, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Gracjan Rokita, в том матче победу одержали хозяева.