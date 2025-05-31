Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Михал Брожек - Petr Vanek 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Михал БрожекPetr Vanek . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Михал Брожек
Завершен
3 : 2
31 мая 2025
Petr Vanek
Смотреть онлайн
Превью матча Михал Брожек — Petr Vanek

Команда Михал Брожек в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Petr Vanek, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Михал Брожек, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Михал Брожек
Михал Брожек
Petr Vanek
Михал Брожек
1 победа
0 побед
100%
0%
30.05.2025
Михал Брожек
Михал Брожек
3:0
Petr Vanek
Petr Vanek
Обзор
Комментарии к матчу
