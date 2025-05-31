Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Мартин Черни — Марер Кулисек . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .

Превью матча Мартин Черни — Марер Кулисек

Команда Мартин Черни в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Марер Кулисек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Марер Кулисек, в том матче победу одержали хозяева.